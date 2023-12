Un joven de 22 años falleció ahogado el 3 de diciembre. El trágico hecho se registró en el sector conocido como La Bocatoma, en el distrito de San José de Los Molinos, y el cuerpo de la víctima fue rescatado 22 horas después. Él era padre de familia y deja a una bebé de cuatro meses de nacida en situación de orfandad.

Deceso en la zona

Se trata de José Augusto Raymundo Flores Aparcana de 22 años, quien se encontraba con un grupo de amigos bañándose en una zona cercana al puente La Achirana, en una parte de la zona hidráulica de La Bocatoma y donde está prohibido el acceso a bañistas, sin embargo, el joven se sumergió en las profundas aguas, y al no poder salir a tomar aire, falleció ahogado, continuando su cuerpo entre la corriente.

“Se zambulló una vez y si salió, luego se tiró otra vez, pero ya no salió, dicen que ha pisado fango y se ha hundido, y que hasta tres veces sacó su cabecita y la gente comenzó a gritar, eso ha sido a la 1:30 de la tarde, hemos pedido apoyo a la policía, bomberos, pero como es de riesgo no quisieron entrar, solo un policía exponiendo su vida y amarrado de una soga se sumergió, pero no encontró el cuerpo”, declaró un familiar del joven fallecido.

Tras intensas labores de rescate, se abrieron las compuertas del canal hidráulico, que arrastró el cadáver del ciudadano hasta por más de 500 metros, y en una zona cercana a la denominada “compuerta antigua”, a las 11:30 de la mañana de ayer 4 de diciembre, los agentes de rescate logaron visualizar el cuerpo sin vida de Flores Aparcana, por ello en un trabajo conjunto con la unidad de salvataje de la PNP y serenazgo molinense, se rescató al joven fallecido. Posteriormente llegó el representante del Ministerio Público, que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

El municipio de San José de Los Molinos informó que el lugar donde se ahogó el joven es intangible, e incluso el ingreso está totalmente prohibido ya que cuenta con cercos de piedras para que no ingresen vehículos y señalizaciones en las que indican el “prohibido bañarse”.

