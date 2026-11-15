Un joven de 28 años fue encontrado con una herida de bala y abandonado en una zona poco transitada de la etapa 20 de la urbanización Los Portales, en el camino hacia Cachiche, en Ica.

Baleado y abandonado

El hecho se registró este sábado, alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando vecinos alertaron sobre la presencia del hombre, quien se encontraba tendido y se quejaba intensamente del dolor por una lesión en el muslo derecho.

El herido de iniciales E.C.M., quien, según su declaración preliminar, habría salido horas antes con algunos amigos a la discoteca, ubicada en el camino hacia Huacachina. Al retornar a bordo de una camioneta Toyota 4Runner de color negro, se habría producido un forcejeo con uno de los ocupantes, situación que habría terminado con su expulsión del vehículo y un disparo.

En medio de la emergencia, el joven habría señalado a una persona identificada como Julio Guerrero como presunto implicado en el ataque. Asimismo, manifestó que los demás ocupantes de la camioneta no intervinieron para auxiliarlo ni le brindaron ayuda luego de que fuera abandonado en el sector de Cachiche.

Tras recibir la alerta, efectivos del Escuadrón de Emergencia 105 de la Comisaría de Ica acudieron al lugar y auxiliaron al herido, quien fue trasladado al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica. El joven ingresó al establecimiento de salud acompañado por los agentes policiales.

La Policía Nacional inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a las personas que viajaban en la camioneta y determinar cómo se produjo el disparo. También se busca establecer el recorrido que habría realizado el vehículo antes de que el joven fuera encontrado en la zona.

El caso continúa bajo investigación policial, mientras se recaban elementos que permitan corroborar la versión brindada por el herido y establecer la identidad de los presuntos involucrados. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

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