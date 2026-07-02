Una mujer de 65 años resultó herida de bala durante un asalto a mano armada ocurrido la tarde del martes 30 de junio frente a la puerta de emergencia del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, en la ciudad de Ica.

La víctima, identificada con las iniciales M.B.C., fue interceptada alrededor de las 6:35 p. m. por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta lineal. De acuerdo con la información preliminar, los sujetos ingresaron en sentido contrario por la calle Bolívar para ejecutar el asalto.

Delincuentes dispararon antes de huir con el dinero

Según las primeras diligencias, los atacantes realizaron al menos dos disparos. Uno fue efectuado al aire y el segundo impactó en el muslo derecho de la mujer.

Tras herirla, los delincuentes le arrebataron un bolso negro que contenía S/117.000 en efectivo, dinero que, según las investigaciones preliminares, había sido retirado minutos antes de una agencia bancaria ubicada en la avenida San Martín.

Además del efectivo, los asaltantes se llevaron el teléfono celular, la billetera y otras pertenencias personales de la víctima antes de escapar con rumbo desconocido.

Víctima permanece bajo atención médica

Personal del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez brindó atención inmediata a la mujer, quien fue estabilizada e internada en el área de observación con diagnóstico de herida por proyectil de arma de fuego en el muslo derecho.

Su estado de salud no ha sido detallado oficialmente por las autoridades.

Policía realiza pericias para identificar a los responsables

Efectivos de la Oficina de Criminalística (OFICRI) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección de la escena del crimen se encontraron dos casquillos y un proyectil deformado, presuntamente de calibre .380, los cuales fueron recogidos para las pericias balísticas.

La Policía inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este violento asalto, ocurrido en una zona de alta afluencia de pacientes y familiares, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y usuarios del nosocomio.

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