fue intervenido ayer, tras ser encontrado al interior de los servicios higiénicos del colegio primario de mujeres N° 22319, ubicado en el distrito de Parcona,

Fue intervenido

La situación generó preocupación entre padres de familia, quienes se congregaron en los exteriores de la Comisaría de Parcona para exigir explicaciones y medidas de seguridad en el plantel.

Según información policial, fue el director de la institución educativa quien alertó a las autoridades tras hallar a José Luis Rodríguez Fernández (19), en el baño de las niñas.

De inmediato, el sujeto fue trasladado por efectivos a la dependencia policial para su identificación y toma de manifestación. Durante el proceso, el joven habría ofrecido versiones contradictorias sobre su presencia en el lugar. En un primer momento afirmó que acudía a recoger a una hermana, pero luego indicó que tenía una enamorada de tercer grado de primaria.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS