Un joven de 19 años fue intervenido ayer, tras ser encontrado al interior de los servicios higiénicos del colegio primario de mujeres N° 22319, ubicado en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica.

Fue intervenido

La situación generó preocupación entre padres de familia, quienes se congregaron en los exteriores de la Comisaría de Parcona para exigir explicaciones y medidas de seguridad en el plantel.

Según información policial, fue el director de la institución educativa quien alertó a las autoridades tras hallar a José Luis Rodríguez Fernández (19), en el baño de las niñas.

De inmediato, el sujeto fue trasladado por efectivos a la dependencia policial para su identificación y toma de manifestación. Durante el proceso, el joven habría ofrecido versiones contradictorias sobre su presencia en el lugar. En un primer momento afirmó que acudía a recoger a una hermana, pero luego indicó que tenía una enamorada de tercer grado de primaria.

