Una joven identificada como Verónica Balboa denunció haber sido víctima de un asalto perpetrado por un mototaxista informal, recordando un episodio ocurrido hace algunos años que sigue siendo una alerta para los ciudadanos sobre la seguridad al abordar este tipo de transporte en la ciudad.

Grave delito

El hecho inició frente a la comisaría J.J. Elías, cuando la joven abordó un mototaxi con total confianza. Minutos después, el conductor la llevó a un lugar oscuro y solitario, donde la amenazó con un arma de fuego y la despojó de todas sus pertenencias.

“Me apuntó en la cabeza con un arma de fuego, yo quedé en shock, no podía creer lo que estaba ocurriendo”, relató Balboa. La víctima logró memorizar parte del número del censo del mototaxi, lo que finalmente permitió presentar la denuncia ante las autoridades y dar con el responsable.

Verónica contó que el conductor cambió de ruta sin su consentimiento y aceleró hacia un sector desolado: “Yo le decía, me quiero bajar, basta, me quiero bajar, pero él seguía acelerando”.

En un momento crítico, la joven vio una luz proveniente de un poste cercano y logró recordar un número del vehículo, lo que fue clave para la denuncia: “Gracias a ese número pude denunciar, chicos, tengan mucho cuidado”, enfatizó.

La joven indicó que, tras la investigación, se descubrió que el mototaxista tenía antecedentes por delitos graves, incluyendo violación a menores, lo que hace aún más preocupante la falta de control sobre los mototaxis informales en Ica.

Este caso refleja un problema recurrente en la ciudad: la proliferación de mototaxis informales y la vulnerabilidad de los usuarios, especialmente cuando abordan el servicio cerca de zonas que deberían ser más seguras, como comisarías o avenidas principales. Según denuncias recientes, muchos conductores operan sin registro formal ni controles policiales, lo que facilita la comisión de delitos.

“Si es posible, manden su ubicación, tengan cuidado, este caso no es aislado”, alertó la joven, llamando a la ciudadanía a extremar precauciones al usar mototaxis. Entre las recomendaciones más destacadas está verificar la placa del vehículo y compartir la ruta con familiares o amigos.

VIDEO RECOMENDADO