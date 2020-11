Un grupo de jóvenes mujeres protestó usando prendas íntimas expuestas y con carteles por las principales calles de Ica, cuestionando a los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur, quienes absolvieron a un acusado de violación sexual en agravio de una joven de 20 años.

Las manifestantes de diferentes colectivos alzaron sus voces de protesta en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Ica, Módulo Corporativo de Justicia y en la Plaza de Armas de Ica, donde realizaron un plantón, exigiendo la nulidad de la sentencia y respeto por la mujer.

El hecho que indignó a estas mujeres fue uno de los argumentos que se utilizó para absolver al presunto agresor. Este alegaba que la víctima estaba predispuesta, el día que ocurrió la agresión, a tener relaciones sexuales porque usaba ropa íntima roja.

En paralelo, los carteles tenían frases como “Mi calzón no es una invitación a que me violes”, “oigan jueces, no usen mi calzón para justificar mi violación”.

Los jueces cuestionados son Ronald Anayhuamán Andia, Diana Jurado Espino y Lucy Castro Chacaltana.

EL CASO

El suceso se remonta a enero del 2019 cuando la agraviada tenía 20 años y acompañó a su presunto agresor, Giancarlo Miguel Espinoza Ramos (22), a recoger unos documentos en una institución.

Luego, el denunciado la invitó a beber alcohol a un local; sin embargo, según la mujer, el sujeto le insistió a seguir bebiendo hasta que ella perdió el conocimiento.

Al despertar, se encontraba sin ropa y en la cama de la casa de Espinoza, hecho que provocó la denuncia.

