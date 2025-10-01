En un contexto donde el acceso a la educación superior de calidad sigue siendo un reto para muchos jóvenes del país, en el distrito de Salas se viene impulsando una alternativa concreta para reducir la brecha: una academia preuniversitaria intensiva y completamente gratuita.

Preparación académica

Desde hace algunas semanas, decenas de estudiantes del quinto año de secundaria y egresados recientes vienen participando en este programa de preparación académica, tras una alianza entre la Municipalidad Distrital de Salas y una academia privada.

Las clases se desarrollan en tres instituciones educativas del distrito: Juan José Salas Bernales, Juan Donaire Vizarreta y Gral. Juan Pablo Fernandini, espacios donde se han habilitado aulas para brindar formación en cursos clave como matemáticas, comunicación, ciencias y razonamiento lógico, entre otros.

El objetivo del programa es claro: mejorar las oportunidades de ingreso a universidades públicas y privadas, especialmente entre jóvenes con talento académico pero con recursos económicos limitados. Esta iniciativa también busca nivelar conocimientos y fortalecer las competencias necesarias para afrontar con éxito los exigentes exámenes de admisión.

