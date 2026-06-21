La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad la destitución del fiscal Ramiro Álvaro Pacheco Huaroto, tras la evaluación de la Ponencia N° 29-2026, de fecha 12 de junio de 2026, elaborada por el miembro Jaime Pedro De La Puente Parodi y correspondiente al Procedimiento Disciplinario N.° PD-058-2025.

Grave denuncia

“La señora S.S.G.L.H. denuncia haber sido víctima de tocamientos de sus partes íntimas, y del intento de introducción de sus dedos, en toda el área de su vagina. Por parte de su suegro, Pacheco Huaroto Álvaro Ramiro, el 28 de enero del 2024, cuando se encontraba en el interior de su casa en Ica, atribuyéndole la condición de autor del delito contra la libertad sexual en su forma de tocamientos, actos de connotación sexual, o actos libidinosos sin consentimiento, con el agravante consistente en el aprovechamiento de una posición de confianza o autoridad sobre la víctima”, señaló el miembro de la JNJ.

“Dos informes psicológicos independientes, uno del Centro de Emergencia Mujer y otro del centro de salud mental, Cristo Moreno de Luren del 24 de abril del 2024, que acreditan afectación psicológica, estrés postraumático y daño emocional en la agraviada. Acta de transcripción de conversaciones de audio, en la que se escuchan frases atribuidas al investigado con contenido de vergüenza y reconocimiento implícito”, se añadió.

Asimismo De La Puente Parodi agregó sobre, “el acta de recepción de captura de pantalla de comunicaciones de WhatsApp, que evidencian intentos de un familiar del investigado de persuadir a la agraviada para que no concurriera brindar su declaración. El informe pericial de análisis digital forense, número 1052 - 2025, del 15 de mayo del 2025, que concluye que los archivos de audio objeto de análisis no presentan signos de edición ni adulteración, verificando su integridad y continuidad. Se tiene, entonces, que a diferencia del legado por el investigado, se verifica que existen diversos elementos periféricos de acreditación de los hechos, como son la declaración del conviviente de la agraviada e hijo del investigado, informes psicológicos independientes que concluyen la existencia de daño real y concreto en la agraviada, transcripción de audios en los que el investigado revela sentimientos de vergüenza por los hechos ocurridos, entre otros”, dijo.

En consecuencia, propuso aceptar el pedido de destitución remitido por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público y, en consecuencia, imponer la sanción de destitución de Pacheco Huaroto, por su actuación como fiscal provincial titular de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Ica, al haberse acreditado que incurrió en la falta disciplinaria muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal.

Durante el desarrollo de la sesión y tras la deliberación, el doctor Jaime Pedro De La Puente Parodi, autor de la ponencia, intervino para manifestar expresamente su posición respecto del expediente. “Me ratifico en mi ponencia”, dijo.

Posteriormente, los demás miembros expresaron el sentido de sus votos. El doctor Cayo César Galindo Sandoval manifestó su conformidad con la propuesta y sostuvo: “Aprobar la ponencia e imponer la sanción de destitución del señor Pacheco Huaroto”

Por su parte, el doctor Gino Augusto Tomás Ríos Patio también votó a favor de la propuesta. A su turno, el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo expresó igualmente su respaldo al informe presentado por el ponente. La votación fue completada con la intervención de la doctora María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la Junta Nacional de Justicia.

De esta manera, la Ponencia N° 29-2026 obtuvo el respaldo de la totalidad de los miembros participantes, alcanzando una decisión unánime. El acuerdo adoptado implicó la aprobación del informe presentado por Jaime Pedro De La Puente Parodi y la imposición de la sanción de destitución a Ramiro Álvaro Pacheco Huaroto dentro del Procedimiento Disciplinario N.° PD-058-2025.

Con la aprobación de la ponencia, la Junta Nacional de Justicia dio por concluida la deliberación correspondiente a este expediente disciplinario, formalizando una decisión que contó con el voto favorable de Jaime Pedro De La Puente Parodi, Cayo César Galindo Sandoval, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Víctor Hugo Chanduví Cornejo y María Teresa Cabrera Vega, esta última en su condición de presidenta del organismo constitucional autónomo.

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