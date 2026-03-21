En una ceremonia realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Ica, se llevó a cabo la instalación y juramentación del Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística del departamento de Ica (CCOID–ICA 2026), conformado mediante la Resolución Directoral N.º 001-2026-INEI/ODEI-ICA.

La iniciativa, organizada por el INEI Ica, busca consolidar el trabajo conjunto entre instituciones para generar información estadística confiable que respalde la toma de decisiones públicas.

Datos estadísticos

La ceremonia fue presidida por el Lic. Héctor Martín Paredes Chávez, director departamental del INEI Ica, y contó con la participación del Prof. Washington Sotelo Luna, vicegobernador regional; el Abog. Filber Fran Ore Cueto, prefecto regional; el Abog. Marco Antonio Garrido Bodero, jefe de Reniec Ica; el Ing. Ricardo Antonio Rosas Luján, director de Senamhi Ica; y el Abog. David Alberto Silva Acevedo, jefe de Sunarp Ica, quienes integraron la mesa de honor y reafirmaron su compromiso institucional.

Durante la jornada se realizó la juramentación formal de los miembros del comité, así como la entrega simbólica de credenciales a cinco integrantes del equipo técnico. Además, se presentó el plan de trabajo del CCOID–ICA 2026 y se compartieron informes estadísticos clave sobre minería, mercado laboral, pobreza monetaria, feminicidio y violencia contra la mujer, proporcionando datos esenciales para comprender la realidad regional y orientar de manera efectiva las decisiones públicas.

“Con este comité trabajaremos de forma más articulada y con datos claros. Esa información la usaremos con responsabilidad y visión estratégica para fortalecer la gestión, cerrar brechas y seguir impulsando el desarrollo de Ica”, señaló el Lic. Paredes Chávez.

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