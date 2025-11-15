La Municipalidad Distrital de Salas realizó la entrega de un kit de cocina y menaje a la I.E.I. N°29 Cerro Prieto, con el objetivo de mejorar las condiciones para la prestación del servicio alimentario escolar en el marco del Programa Nacional de Alimentación Escolar “Wasi Mikuna”.

Múltiples utensilios

El kit entregado incluyó tazones, cuchillos, ollas, jarras medidoras, tablas de picar, y una cocina semiindustrial, entre otros utensilios, los cuales fueron recibidos con entusiasmo por la directora, docentes y estudiantes de la institución educativa.

El alcalde de Salas, Javier Fernández, señaló que se busca promover espacios adecuados para la nutrición y el desarrollo integral de los niños. La acción se enmarca en la Novena Edición del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER – Gestión local para las personas 2025” y en cumplimiento de la implementación del Producto 7, fortaleciendo la eficiencia y cobertura del servicio alimentario escolar en el distrito.

