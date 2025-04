Bajo el lema “Vacunación para Todos”, la Dirección Regional de Salud y EsSalud Ica, llevaron a cabo el lanzamiento de la “Semana de Vacunación en las Américas”, que tuvo lugar en el polideportivo de Parcona y congregó la participación de las unidades ejecutoras de las provincias de Ica.

Vacunas seguras

El director adjunto de la Diresa Ica; Lic. Oscar Hernández Muñante (en representación del director regional de salud; Dr. Héctor Quispe Carrascal) fue el encargado de realizar el lanzamiento de la actividad, que contó con la participación del C. D. Jaime Salomón Reyes, el director del Hospital “San José”; M. C. Carlos Olivera Ramos, el director del Hospital “San Juan de Dios”; Q. F. José Cortez Salazar, el director Hospital “Ricardo Cruzado Rivarola”; M. C. Víctor Arana Fernández, el director Hospital “Apoyo” de Palpa; Dr. Jorge Suárez Legua, el director Hospital “Santa María del Socorro”; M. C. Víctor Trillo Rojas, entre otras autoridades.

“En representación del director regional de Salud; Dr. Héctor Quispe Carrascal, quiero agradecer y felicitar la participación de cada una de las unidades ejecutoras en este evento tan importante como es, la Semana de Vacunación en las Américas, donde vamos a brindar protección a niños, jóvenes y adultos contra las diversas enfermedades. Tenemos una meta de inmunizar 10 mil 390 niños menores de 5 años y 17 mil 298 mayores de 5 desde el 26 de abril hasta el 3 de mayo”, explicó el Lic. Oscar Hernández Muñante; director adjunto de la Diresa Ica.

En la misma línea detalló que se han posicionado las brigadas móviles que visitarán casa por casa, puntos fijos de alto tránsito peatonal, y los consultorios de inmunizaciones de los hospitales y centros de salud. Finalmente, invocó a los padres de familia a permitir que el personal de salud aplique la dosis de inmunización a sus hijos, y de esta forma los menores puedan contar con los anticuerpos para prevenir las enfermedades. La vacunación es gratuita y segura.

Es preciso indicar que durante el evento se desarrolló la primera vacunación a un niño menor de un año, una gestante y dos adultos mayores. Finalizado el acto protocolar, se procedió con un concurso de pancartas y pasacalles, que tuvo como ganadores al Hospital “San José” de Chincha, seguido de la Red Salud Ica, y el Hospital “Ricardo Cruzado Rivarola” de Nasca.

