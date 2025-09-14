La Municipalidad Distrital de La Tinguiña, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Procuraduría Municipal y serenazgo, llevó a cabo la recuperación de un amplio terreno estatal de 3,073.80 m² que había sido invadido de manera ilegal.

Recuperación estatal

El espacio, ubicado en la manzana S2, lote 2, zona D del Centro Poblado de La Tinguiña, estaba destinado a la construcción de un polideportivo, proyecto que beneficiará a cientos de familias de las zonas C y D del distrito.

Asimismo, el procedimiento estuvo respaldado por el expediente N.° 570-2024, que sustenta legalmente la solicitud de la municipalidad para recuperar el espacio y destinarlo al uso comunitario.

Durante la intervención, se desplegó un importante cordón policial y maquinaria pesada para asegurar el desarrollo ordenado del operativo. Personal de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y de Gestión Ambiental acompañó las labores de retiro de objetos y estructuras precarias que se habían instalado en el terreno, aunque no se hallaron personas habitando permanentemente el predio.

El procurador municipal explicó que el proceso se realizó en estricto cumplimiento de la Ley 3230, que faculta a las municipalidades, en coordinación con la PNP, a recuperar predios estatales ocupados de forma irregular. Asimismo, precisó que la propiedad había sido cedida años atrás al Estado y, posteriormente, transferida para proyectos de interés social, como el polideportivo en cuestión.

De acuerdo con las autoridades locales, el proyecto forma parte de un plan integral que busca ampliar la infraestructura deportiva en el distrito. Actualmente, la gestión edil ha logrado concretar la construcción de seis polideportivos y este nuevo terreno permitirá dar continuidad a esa política de desarrollo urbano y social, fomentando la práctica del deporte entre niños, jóvenes y adultos.

Finalmente, la comuna informó que el predio permanecerá bajo custodia de la Policía Nacional y el serenazgo distrital hasta el inicio de las obras. Con ello se busca evitar nuevas ocupaciones ilegales y garantizar que el terreno se encuentre listo para el desarrollo del polideportivo de la zona C y D de La Tinguiña, un proyecto esperado desde hace años por la población.

