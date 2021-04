Con alquiler de sillas incluido, decenas de adultos mayores continúan acudiendo desde horas de la madrugada para poder cobrar su pensión por jubilación y en muchos otros casos el bono 600. Algunos reclamaron que el banco ya no cuenta con personal para informar sobre el subsidio, como antes se hacía, generando incomodidad y confusión en los trámites.

“Antes atendían a las 8 de la mañana, ahora hay que esperar hasta las 8:30 a.m. No hay buena atención, tenemos más de 80 años muchos, no puede ser que nos traten así esperando bajo el sol”, precisó Víctor Meneses, quien aguardaba en la fila.

Filas por horas en temperaturas altas

Los ancianos indicaron además que, pese a estar haciendo filas por horas a la intemperie, con temperaturas altas, cuando llegan a ventanilla les indican que no hay depósito de dinero, pese a que según cronograma les corresponde en el día su pago.

Esta escena se repite en diferentes bancos, donde los usuarios exigen a las autoridades ordenar mayor fiscalización para hacer cumplir el distanciamiento y contagios de la COVID-19 en este grupo vulnerable. En tanto la Sala Situacional de la Diresa Ica, reporta 2786 fallecidos en adultos mayores de 60 años a más por el letal coronavirus.