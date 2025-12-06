En el distrito de Los Aquijes, el personal de Serenazgo realizó una intervención rápida tras recibir una alerta sobre una persona herida y desprotegida en la vía pública, en la zona de la Cooperativa de Vivienda Villa de Valverde.

En estado vulnerable

Según los reportes, el ciudadano fue hallado en un descampado totalmente inconsciente, tras haber sido víctima de un robo que incluyó su celular, pertenencias de valor e incluso sus zapatillas. Ante la situación, los serenos evaluaron su estado y solicitaron la presencia de SAMU, que trasladó al afectado al Hospital Santa María del Socorro en Ica para recibir atención médica.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos, quienes pidieron un mayor patrullaje en la zona para prevenir incidentes similares. Las autoridades locales indicaron que se continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del robo y garantizar la seguridad de la población.

VIDEO RECOMENDADO