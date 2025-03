En las instalaciones del hotel hacienda Macacona se realizó la coronación y presentación de la Miss Internacional Ica 2025, quien fue ovacionada por el público asistente, además se contó con la presencia de destacadas reinas nacionales y de representación internacional.

Banda y corona

La banda y corona de Miss International Ica 2025 fue para Lesly Medrano Huasasquiche de 24 años de edad, quien representará a la región en la competencia a nivel nacional. Fue coronada por Sofía Cajo Carmona, Miss Internacional Perú 2024, iqueña que dejó en alto el nombre de nuestro país en el extranjero.

“Un cordial saludo, soy Lesly Medrano con 24 años, arquitecta profesional, nueva Miss Internacional Ica 2025, quiero agradecer a la producción, a mi equipo y en especial a mi instructor. Hace algunos años veía jovencitas en el escenario con mucha seguridad y valentía y lo veía tan lejano porque era una niña con muchas inseguridades y miedos, pero hoy no solo estamos celebrando mi título, sino mi crecimiento personal y mi transformación como persona, agradezco a Dios a mi familia y a mis queridos padres Abigail y Daniel por darme todo su apoyo incondicional, hoy no estaría aquí si no fuera por ellos. A mis amistades y a mis vecinos pachacuteños que han venido desde tan lejos, muchas gracias por estar aquí. Quiero reafirmar mi compromiso para dar lo mejor de mí en la etapa nacional y quiero que recuerden que nuestro potencial está a la altura de neutros sueños y no dejen que nadie les diga que no pueden, brillen por su propia luz, muchas gracias”, dijo la actual Miss International Ica 2025.

En el evento también se le hizo la entrega de presentes de diversas empresas, clínicas y auspiciadores del certamen. Del mismo modo estuvo presente Luis Geampier, director y organizador del evento, también Carolina Quintanilla, Miss Grand Perú Ica 2024 y Sumy Guzmán, Miss Supranational Ica 2025.

Tras la coronación e imposición de la banda, la Miss Internacional Perú 2024, Sofía Cajo, brindó unas emotivas palabras de refuerzo a la representante local. Añadió que también es iqueña y pudo alzarse con la corona a nivel nacional.

“Todo depende de su esfuerzo, porque tiene la dura tarea de representarnos como Ica, ya han visto a una representante iqueña que se ha esforzado en el nacional del Miss Perú para obtener la corona que porto el día de hoy y representar a un iqueño, es representar el esfuerzo, la dedicación, toda esa lucha, por lograr lo que uno quiere. Decirte que estés segura de ti misma, que trabajes todos los meses, que te enfoques, te deseo los mejores éxitos”, sostuvo.

