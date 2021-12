Erika Jurado Ramos, denunció haber sido víctima de un atentado contra su vida y de sus menores hijos.

Según narró el miércoles al promediar las 11:30 de la noche escuchó una fuerte explosión dentro de su vivienda, ubicada en el caserío San Antonio B - El Siete, distrito de Pachacútec.

Afortunadamente no hubo personas heridas solo daño materiales. Jurado Ramos acusa a los familiares de su difunto esposo de ser los autores de este hecho delictivo, la razón sería la posesión total de los bienes del fallecido.

Hostigamiento

La denunciante indicó que, desde los primeros días de diciembre, ha sido víctima de violencia psicológica y verbal por parte de los hijos mayores y algunos familiares de su fallecido esposo.

“Las personas que lanzaron el explosivo conocen mi vivienda, lo ha hecho justo en un lugar donde las cámaras de seguridad no llegan, todos los vecinos de la cuadra salieron alertados. La policía llegó para constatar, indicaron que enviarán al personal especializado de la UDEX”, declaró.

Según fuentes policiales de Correo, se han registrado hechos de violencia entre los miembros de la familia Córdova (difunto) llegando intervenir en reiteradas ocasiones a pedido de la viuda.

“Nosotros firmamos una conciliación, mi persona no se niega a entregar lo que les corresponde a los hijos mayores, pero no respetan los acuerdos firmados, han ingresado a mi casa y se han llevado la minivan que compramos fruto de nuestro trabajo. Mis hijos ya no salen de la casa por miedo”, dijo entre lágrimas la joven madre.