Anabel Vera Pariona, madre de Juan Carlos Pretell Vera (29), denunció públicamente lo que considera una intervención arbitraria por parte de la Policía Nacional del Perú, luego de que su hijo fuera intervenido en el distrito de San Juan Bautista, Ica, acusado de integrar una presunta banda que habría intentado asaltar a un trabajador de un grifo.

Falta de investigación

Según la versión policial, Pretell Vera fue intervenido junto a otro joven identificado con las iniciales D.J.V.N. (35). No obstante, la madre del detenido asegura que los hechos fueron tergiversados y que su hijo fue implicado sin fundamento en un delito que no ocurrió.

“La policía ha tipificado un delito que no existe. Lo que hubo fue una gresca. Los chicos estaban mareados, venían de un cumpleaños y al cruzar por la zona del grifo se produjo un altercado porque el trabajador les llamó la atención. Pero en ningún momento hubo intento de robo”, declaró la madre de familia.

Sostiene que su hijo fue liberado tras llegar a una conciliación y que todo está respaldado en el acta fiscal. “No pueden detener a alguien injustamente. Mi hijo está en mi casa. Hubo una agresión, sí, pero no el delito que se les intentó imputar”, precisó.

También cuestionó la manera en que la policía difundió la información, señalando que se etiquetó a los jóvenes como parte de una “banda” sin una investigación adecuada.

“Los han difamado en redes sociales, los han expuesto. No hubo indagación real. La policía ha querido justificar su trabajo inventando un hecho que no existió”, aseguró.

Vera Pariona ha presentado una denuncia administrativa y disciplinaria ante la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, responsabilizando al comisario de San Juan Bautista por lo ocurrido.

“La policía debe dedicarse a capturar a los verdaderos delincuentes. En Ica todos se conocen, y si realmente quisieran detener al crimen, sabrían a quién buscar. No pueden dañar la imagen de jóvenes por cumplir cuotas o aparentar resultados”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO