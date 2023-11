La región Ica reporta cifras alarmantes de violencia contra la mujer. En los últimos seis años se han totalizado más de 48 mil denuncias ante la Policía Nacional, mientras que el Poder Judicial tuvo que emitir por encima de 34 mil medidas de protección para que el agresor se aleje de la víctima.

Miles de denuncias

Ayer, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, se realizó el foro regional: Diagnóstico situacional de la violencia contra las Mujeres en la región Ica, con la participación del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, prefecta regional de Ica, Peggy Arias, y otras autoridades regionales y locales. En la actividad se revelaron las estadísticas desde el año 2018 a julio del 2023, sobre los casos reportados ante las autoridades judiciales, fiscales policiales y encargadas de la protección a la mujer y los integrantes del grupo familiar.

El estado situacional fue expuesto por Liliam Landeo del Pino, quien detalló que los casos de violencia psicológica por parte del esposo o compañero en contra de mujeres de 15 a 49 años, en Ica para el 2018 tuvo una tasa del 58,9 %, y en el 2023 es del 49,8 %, este grupo también sufrió en gran medida la violencia física que en el 2018 fue de 30,7 % y en el 2023 (25,3 %) y la violencia sexual se incrementó del 6,8 % (2018) al 7,2 % para el año actual.

“Como puede vivir una persona bajo amenaza, miedo, la violencia psicológica deja huella en las mujeres que lo sufren, y sobre todo que es muy difícil de superar en las mujeres si no se tiene un buen especialista”, dijo.

En el diagnóstico se alertó que desde el 2018, el Poder Judicial de Ica ha registrado 36 mil 613 denuncias de mujeres violentadas, de esta cifra a más del 95 %, es decir a 34 mil 946 ciudadanas se les otorgó medidas de protección, que involucran el retiro del agresor del domicilio y la prohibición de regresar al mismo, impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación, tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima, entre otras.

Asimismo, el Ministerio Público reportó 7 mil 549 casos de violencia familiar, 28 mil 253 agresiones en contra de mujeres y 130 feminicidios, Defensa Pública reportó 1767 casos y 14 feminicidios. Los Centros de Emergencia Mujer (CEM), 28 mil 801 casos y 21 feminicidios y el Frente Policial Ica, un total de 48 mil 736 denuncias y 17 feminicidios. Además, solo en el 2023 los centros de salud mental comunitarios ya han atendido 16 mil 027 casos de violencia, el 53,3 % por violencia familiar y el 42,2 % es violencia sexual.

“Es importante en las mujeres la salud mental, porque les permite sanar su dolor, porque si no tienen apoyo pueden entrar en depresión, ansiedad, trastorno de sueño y otros. Respecto a feminicidios hay dificultad para levantar información por las distintas formas en que se habla del tema, además existen nudos críticos como la falta de coordinación interinstitucional, falta de capacitación, los centros de emergencia mujer no tienen los especialistas completos, falta presupuesto, infraestructura, y el desplazamiento de los operadores que ven las medidas de protección, para ver si el agresor cumple o no, como se desplazan a distintos”, añadió Landeo del Pino.

En tanto, ayer también se realizó la feria ¡Actuemos Ya! Salvemos a las niñas de la violencia sexual, donde la coordinadora territorial del Programa Aurora en Ica, Cecilia Bardales, informó que las denuncias de violencia sexual, acoso sexual, tocamientos indebidos y otros en contra de menores de edad están en aumento. “Según la data, son más de 16 mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, esto no podemos seguir permitiéndolo, y con preocupación se observa que los agresores son los vecinos hasta sus propios padres, tíos, abuelos”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO