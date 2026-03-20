La crisis del agua en Ica no solo responde a la escasez del recurso, sino también a la grave ineficiencia de las autoridades para ejecutar inversiones públicas, según revela el I Monitoreo Ciudadano sobre el Gasto Público en Proyectos Hídricos, presentado por la Comisión de Derechos Humanos de Ica en el marco del proyecto Gestión Justa del Agua en el Valle de Ica.

Familias esperan por agua

El análisis fue expuesto por el sociólogo Ignacio Cancino, quien identificó un total de 80 inversiones públicas en agua y saneamiento desde 2023, distribuidas en seis municipalidades. De estas, 35 corresponden a proyectos de inversión y 45 a intervenciones IOARR, es decir, acciones rápidas para reparar, mejorar o reponer equipos e infraestructura ya existente, evitando la construcción de obras nuevas desde cero. La Municipalidad Provincial de Ica concentra 30 proyectos; La Tinguiña, 10; Ocucaje, 5; Salas, 18; San José de Los Molinos, 3; y Santiago, 14 proyectos.

A pesar de que el presupuesto total supera los S/ 230 millones, apenas se ha ejecutado casi S/ 32 millones, equivalentes al 13,7% de la inversión proyectada. Del total de proyectos, solo 15 han sido ejecutados, 10 se encuentran en ejecución y 55 aún no se inician, lo que evidencia una preocupante parálisis en la gestión pública municipal.

Incluso en los proyectos clave de agua potable y alcantarillado, que concentran el 64,1% del presupuesto total, solo se ha ejecutado el 28%, dejando a miles de personas sin acceso a servicios básicos esenciales.

“Lo que vemos no es solo falta de recursos, es falta de gestión. Mientras las autoridades no ejecutan los proyectos, la población sigue esperando agua”, señaló Cancino durante la presentación del monitoreo.

“Desde la sociedad civil se hace un llamado urgente a las municipalidades y a las autoridades en todos los niveles a mejorar la capacidad de ejecución, garantizar transparencia y rendir cuentas, recordando que el acceso al agua es un derecho fundamental, no un privilegio”, añadió.

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