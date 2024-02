Como un “infierno”, calificaron los moradores del asentamiento humano Las Lomas de La Victoria, el terrible incendio que se registró en horas de la mañana, y que arrasó con más de 20 viviendas. Las familias de escasos recursos económicos lo perdieron todo.

Intenso fuego

El voraz siniestro, se habría originado por un repentino corto circuito, el fuego inicio y en cuestión de segundos se expandió rápidamente llegando las lenguas de fuego hasta por cinco metros de altura, pasaron pocos minutos y las primeras casas rústicas, construidas de cañas, esteras, triplay, madera y otro material prefabricado quedaron en cenizas, debido a las intensas llamas, que devastaron las casas del AA. HH, cercano al sector de San Joaquín (Ica).

El Subgerente de Gestión de Riesgo y Desastres del Municipio de Ica, Rubén Pariona, informó que fueron 22 las viviendas damnificadas en su totalidad y la verdadera causa del incendio urbano se encuentra en evaluación, añadió que en todas las casas Vivian cerca de 100 personas quienes perdieron todos sus bienes, y también se reportó un herido por corte de lata al momento de apoyar el siniestro y un niño sangrado de nariz por sofocación de calor. Para poder apagar el masivo incendio que consumió hasta dos manzanas, se desplazaron dos cisternas de Emapica, una cisterna del municipio iqueño, cisterna de Semapat La Tinguiña y unidades de emergencia de la Compañía de Bomberos N°22, quienes en conjunto también realizaron el enfriamiento del lugar.

Testimonios de víctimas

En la zona del masivo incendio las familias contaron el doloroso hecho por el que tuvieron que pasar, inclusive arriesgando su vida para poder recuperar sus productos, alguna ropa de los niños, sin embargo, el fuego era arrasador y tuvieron que evacuar hasta por 100 metros alejados del siniestro, desde donde veían como sus casas y bienes que compraron con tantos años de trabajo, eran consumidos por las llamas, convirtiéndose en cenizas en minutos.

“La casa de mi vecina que era una bodega explotó y todo se ha perdido, se ha quedado en la calle, ella se fue a trabajar y llega en la tarde, pero ahora encontrará quemado, hemos apoyado, hasta los niños en sacar lo poco que podíamos salvar. Fue un infierno, el humo nos asfixiaba, la gente lloraba y gritaba agua, pero solo había tierra, ahora estamos en la calle y hemos perdido todo lo que nos costó años de trabajo”, declaró la vecina Verónica Moreno.

En la zona del siniestro, las familias consternadas lloraban, ya que perdieron sus electrodomésticos, camas, cocinas, enseres, ropa, útiles escolares y todo que con muchos años de trabajo lograron comprar. Ellos señalaron que se dedican al comercio ambulatorio y trabajan de manera independiente.

“Los vecinos hemos luchado con la poca agua que teníamos en baldes, porque aquí ni siquiera nos abastecen con agua potable, hemos echado arena, pero el fuego era devastador, en minutos se consumieron las casitas, ahora no tenemos donde vivir, queremos carpas, los niños no tiene que comer, aunque sea que envíen para que coman un arroz con atún, no importa si nosotros los adultos no comemos, pero pedimos por los menores y los ancianos”, dijo Flor Collado, vecina afectada.

Apoyo en la zona

Asimismo, en horas de la tarde de ayer, La Municipalidad Provincial de Ica a través del área de Defensa Civil dispuso el envió de maquinaria pesada para el retiro de las toneladas de escombros que quedaron tras el siniestro. Del mismo modo se trasladaron kits de ayuda humanitaria entre carpas, menejaría, camas, colchonetas, frazadas, baldes, agua y otros. “Hemos creído conveniente dar una carpa familiar, con cama, colchoneta, frazada, menajería, por la cocina que han perdido, un bidón de 130 litros de agua, e invocamos a la empresa privada que la ayuda es bienvenida, las familias van a realizar una olla común”, dijo el subgerente de Defensa Civil de la MPI, Rubén Pariona.

Las decenas de familias afectadas esperaron por horas sentados en cartones debajo de los árboles, desde donde seguían pidiendo el apoyo de la población, autoridades y empresarios, ya que se quedaron en la intemperie y señalaron que la ayuda dada por el municipio iqueño no es suficiente, por lo que solicitan cualquier apoyo será de gran ayuda para ellos.

