Tres Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI) ubicados en la Asociación de Vivienda Nadine Heredia, en el centro poblado de Villacurí (Salas), fueron inaugurados tras la culminación de obras de mejoramiento en su infraestructura. La intervención busca brindar condiciones dignas y seguras a decenas de niños que reciben educación inicial en esta zona.

Beneficio a menores

Los PRONOEI beneficiados son “El Oasis”, “Regalitos de Dios” y “Mi Casita en el Edén”. Las obras incluyeron la construcción de una losa de concreto, cerco perimétrico, puerta metálica, servicios higiénicos, pozo percolador, un tanque de agua conectado a los baños, así como un patio con grass sintético para el uso recreativo de los menores.

La inauguración contó con la participación del alcalde distrital de Salas, Javier Fernández Matta y representantes de la comunidad. Durante el acto, el alcalde entregó buzos polares gratuitos a los niños, como parte de un esfuerzo complementario para apoyar a las familias y contribuir a un entorno más cálido en temporada de frío.

VIDEO RECOMENDADO