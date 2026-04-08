Un lamentable suceso interrumpió la tranquilidad de la provincia de Ica, mientras la ciudad se encontraba celebrando las festividades en honor al Señor de Luren. Un padre, visiblemente desconsolado, acudió al hospital local con su hijo de apenas 13 años, habría sido víctima de violación sexual tras ser captado por una mujer trans. El menor estaba en estado de shock tras haber vivido una pesadilla.

Grave denuncia

El menor se perdió en las calles de la provincia de Ica y terminó en la tercera cuadra de la calle Callao, donde fue abordado por Gerardo Tito Gómez, una mujer trans de 25 años conocida como “La Valeria”.

La presunta agresora, de acuerdo con el relato de la víctima, le habría ofrecido servicios al menor con múltiples engaños y lo llevó a un hospedaje cercano. Allí, presuntamente cometió tocamientos indebidos e incluso habría ultrajado sexualmente al menor.

Cuando el padre se enteró de lo sucedido, tomó acción inmediata y, junto con la policía, logró detener a “La Valeria” en flagrancia del delito.

El Ministerio Público, representado por el doctor Marco Antonio Osorio Ayala, titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, ha asumido la denuncia y ya inició la investigación por el delito de violación sexual en agravio del menor.

Por el momento, la situación legal de la acusada sería complicada tras constatarse evidencias médicas legales.

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