Cuatro hermanos fueron encontrados en una situación de desprotección en el sector Señor de los Milagros, cerca de la institución educativa República de Canadá, en Ica, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de niños que habrían pasado la noche en la vía pública tras ser desalojados del inmueble que ocupaban en alquiler.

Durmieron en la calle

La situación fue denunciada por vecinos de la zona, quienes advirtieron que los menores se encontraban en la calle junto a colchones, ropa y otras pertenencias. Según la información proporcionada por los residentes, los hermanos habrían sido retirados de la habitación que alquilaban y no estarían acompañados por sus progenitores, lo que motivó el pedido de intervención urgente de las autoridades para verificar sus condiciones y garantizar su seguridad.

Tras tomar conocimiento del caso difundido por medios de comunicación, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de Ica (DEMUNA) coordinó con la Comisaría de Familia de Ica para acudir al lugar y evaluar la situación. Durante la intervención conjunta con la Policía Nacional del Perú, se encontró a cuatro hermanos, uno de ellos de 18 años, quien se encontraba a cargo de los demás.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los hermanos habrían sido desalojados del inmueble que ocupaban en alquiler y no se encontraban acompañados por sus padres. Ante las circunstancias advertidas y la necesidad de salvaguardar la integridad y los derechos de los menores de edad, las autoridades realizaron las acciones correspondientes y los pusieron a disposición de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ica.

Esta instancia deberá evaluar la situación de los hermanos y determinar las medidas de protección pertinentes, conforme a sus competencias, con el objetivo de garantizar su bienestar y atender las necesidades identificadas.

Tras la intervención, la DEMUNA de Ica hizo un llamado a los vecinos, dirigentes vecinales y medios de comunicación para que informen oportunamente a las autoridades competentes sobre cualquier situación en la que un niño, niña o adolescente se encuentre solo, expuesto a peligros, sin cuidados adecuados o en presunta situación de desprotección.

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