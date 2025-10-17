La Dirección Regional Agraria Ica, a través de la Agencia Agraria Ica, participó en la Mesa Técnica para el Control del Pulgón Amarillo (Monellia caryella) en el cultivo de pecano, desarrollada en las instalaciones del SENASA.

Prevención en cultivos

Durante la jornada se abordaron estrategias de prevención, monitoreo y manejo integrado de plagas, con el objetivo de salvaguardar la sanidad del cultivo de pecano en la región, uno de los productos con mayor proyección comercial en el agro iqueño.

El encuentro reunió a productores, asesores técnicos, representantes del sector privado y a la comunidad de profesionales afines al sector agrario, quienes compartieron experiencias y conocimientos orientados a fortalecer las estrategias de control y manejo del pulgón amarillo en los cultivos de pecano.

Cabe señalar que, en enero del 2025, la Agencia Agraria Ica, realizó un monitoreo para afrontar el pulgón amarillo que vendría afectando al cultivo de pecano.

El trabajo de campo fue en el distrito de Santiago (Ica), hasta donde se desplazó el equipo de la Dirección Regional Agraria a través de la Agencia Agraria Ica, realizando monitoreo al pulgón amarillo de márgenes negros del cultivo de pecano.

Durante las visitas de campo a los agricultores pecaneros que vienen siendo afectados por dicha plaga, donde uno de ellos manifestó que desde octubre del año pasado viene realizando lavados con jabón potásico, además de colocar trampas amarillas para realizar monitoreo durante la etapa de brotación en el pecano, además viene realizando riegos ligeros, constantes y liberación de controladores biológicos como crisopas, lo cual se verificó in- situ una mínima afectación de dicha plaga.

