La Playa Carhuaz, ubicada en la provincia de Pisco y comprendida dentro de la Reserva Nacional de Paracas (RNP), registró una masiva afluencia de visitantes durante los primeros días de enero de 2026, marcando un inicio positivo de la temporada de verano. Familias y grupos de amigos llegaron hasta este balneario para disfrutar del mar.

Paisaje natural

Carhuaz es considerada una de las playas más importantes de la región por su valor paisajístico, turístico y ambiental, al formar parte de un área natural protegida de gran relevancia para la conservación de la biodiversidad marina y costera.

Su belleza escénica y su cercanía la convierten en un punto estratégico para el desarrollo del turismo sostenible, dinamizando la economía local y fortaleciendo la identidad turística de la provincia y la región

Ante la alta concurrencia registrada y la proyección de un mayor flujo de visitantes en los próximos meses, las autoridades exhortaron a la población y a los turistas a respetar estrictamente las normas de conservación ambiental y seguridad establecidas en la Reserva Nacional de Paracas.

Cabe señalar que, la llegada de miles de visitantes a la playa Carhuaz es por el rápido acceso. Más de 50 millones de soles invirtió el Gobierno Regional de Ica, para la construcción de una vía de primer nivel a la playa Carhuaz.

Son 38 kilómetros completamente asfaltados y los siguientes 18 km de afirmado, bajo la supervisión del Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado). Ahora, en tan solo 40 minutos, se puede llegar al mar desde la ciudad de Ica.

VIDEO RECOMENDADO