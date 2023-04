Una humilde mujer que padece de cáncer terminal solicita el apoyo de la población, ya que la enfermedad continúa avanzando en su cuerpo, a pesar de haber gastado más de 20 mil soles en operación y un tratamiento con múltiples radioterapias.

Grave enfermedad

La ciudadana Cresencia Espirita Valdez Chávez de 52 años, indicó que hace más de dos años, cuando residía en Puquio, notó una mancha negra en el talón de su pie que le ocasionaba dolor, la zona de la piel presentó una severa hinchazón, por lo que se realizó una evaluación médica y tras una biopsia le detectaron cáncer de piel en el año 2021.

“En el talón tenía una manchita negra y eso fue avanzando muy rápido, y se hizo un tumor grande y reventó, me detectaron el cáncer en Puquio y después regresé a Ica, como somos de la Sierra no sabíamos a donde ir porque por la pandemia todos los hospitales estaban llenos y luego fui al Hospital de la Solidaridad y la doctora me dijo que tenía que realizarme otra biopsia por emergencia”, declaró.

Explicó que el colapso del sistema de salud por las olas pandémica de la COVID-19, la obligó a realizarse otra biopsia en una clínica privada, donde le ratificaron que tenía el cáncer de piel tipo melanoma maligno, por lo que debía ser intervenida quirúrgicamente. Por ello fue operada en febrero del 2021, y por varios meses llevó hasta 30 radioterapias en una clínica particular para poder vencer a la enfermedad oncológica.

“Tuve que ir a una clínica, porque los hospitales estaban colapsados, con ayuda de mis hijos y mi familia me operé el 6 de febrero del 2021, pero me costó 7 mil soles y más de 10 mil soles en radioterapias, a veces la máquina se malograba y tenía que esperar y la enfermedad avanzaba”, dijo.

La madre de familia contó que, al finalizar sus radioterapias en julio del 2021, posteriormente también gastó miles de soles en decenas de viajes que realizó a la ciudad de Lima al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), a donde fue referida para poder seguir siendo evaluada por los profesionales de la oncología y en un solo día gastaba hasta 500 soles en estadía, alimentación, medicinas y otros. Sin embargo, aún padece fuertes síntomas del maligno cáncer y se le ha caído el cabello.

“Actualmente tengo heridas, y me duele demasiado en el talón del pie, en la canilla tengo chupos y han crecido grande y han reventado y causa dolor y por eso solicito apoyo para hacerme ver, solo tomó medicamentos para el dolor como tramadol, algunos inyectables y todo por mi propia cuenta”, agregó.

Detalló para poder apoyar con víveres, dinero, medicamentos, evaluación médica y otros, pueden apersonarse a la calle Mantaro 378, en La Tinguiña Alta, o contactar al 914732617 o al 974520289.

VIDEO RECOMENDADO