La ciudadana Janeth Quintanilla Castro de 40 años, quien padece de cáncer al cuello uterino, actualmente afronta otros problemas de salud como la obstrucción del esófago y el cáncer podría haber aparecido en el cuello, provocando tiroides.

Estado grave

La humilde mujer, quien debe velar por sus tres hijos, indicó que en el 2021, se sometió a varias sesiones de braquiterapia y pudo controlar el cáncer, sin embargo, en los meses de agosto y setiembre del año pasado no podía digerir los alimentos, y la situación se complicó por semanas, llegando a perder varios kilos de peso y su sistema digestivo no toleraba el líquido, por lo que tuvo que ser hospitalizada por dos semanas en el hospital EsSalud Augusto Hernández Mendoza, donde le diagnosticaron que tenía el esófago obstruido.

“No podía ni tomar agua, estuve como tres semanas sin alimentarme adecuadamente y me puse muy mal, cada vez que iba al hospital solo me mandaban a consulta externa y no me revisaban, un día estuve grave y me hospitalizaron, me dijeron que tenía el esófago obstruido. Ahora solo me alimento por sondas y es muy complicado”, declaró.

Ella tiene su humilde hogar en Villa Rotary (Salas), es madre de dos pequeñas de 10 y 12 años, quienes están en edad escolar. Si desea apoyar puede contactar al 925954500 o al 918284196.

