Vecinos del distrito de Parcona, en Ica, reportaron la presencia de una mujer encapuchada que, el pasado viernes 12 de septiembre a las 9:04 de la mañana, fue captada caminando por diversas calles mientras tomaba fotos de viviendas y tocaba puertas.

Alerta vecinal

En los videos registrados por los moradores se aprecia cómo la sospechosa observa las casas, registra imágenes y realiza una llamada telefónica aparentemente para informar qué domicilios estaban deshabitados.

De acuerdo con los testigos, la mujer regresó minutos después, marcó algunas viviendas y tocó la puerta de una en particular, presuntamente para verificar si había personas dentro.

Los moradores aseguran que no es la primera vez que la mujer aparece en la zona con el mismo comportamiento, lo que incrementa la preocupación entre los vecinos. Ante ello, exhortaron a los moradores a mantenerse vigilantes, grabar cualquier evidencia y denunciar de inmediato a la Policía Nacional en caso de volver a detectar su presencia.

