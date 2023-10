Por más de 16 horas se realizó la multitudinaria procesión del Señor de Luren de Ica, que recorrió las principales calles de Ica y llegó por primera vez hasta el sector de Acomayo, en el distrito de Parcona, donde fue venerado por miles de personas. La imagen sagrada hizo su ingreso triunfal a su santuario ayer a las 12:30 del mediodía.

Masiva procesión

El primer recorrido procesional del cristo moreno, esta vez tuvo su paso por el puente Grau, en esa zona, se realizó un pase progresivo por la antigüedad de la estructura que une a Ica y Parcona, primero pasaron los fieles y sahumadores que iban delante de la procesión, luego paso solo el anda procesional con sus 52 cargadores, después la banda de músicos y la masiva población que acompañaba al santo iqueño, que llegó a la avenida Acomayo, por donde transcurrió desde las 6:30 a.m. hasta aproximadamente las 10:00 de la mañana y donde recibió la plegaria de miles de parconenses, quienes decoraron sus viviendas, armaron arcos, alfombras florales y diversas decoraciones religiosas en honor al cristo moreno.

La procesión retornó a Ica por el puente Cutervo, siguió por la calle Piura Av. Cutervo, calle Ayacucho, y finalizó en la calle Nasca, donde a las 10: 45 de la mañana de ayer, el santo patrono fue recibido por miles de devotos que lo esperaron por horas para la bendición. Previo a su ingreso triunfal se realizó la celebración de la eucaristía en honor al Señor de Luren.

La misa fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Ica, monseñor Héctor Vera Colona, quien estuvo en compañía del párroco de la iglesia de Luren, Francisco Chacón, también de padres religiosos, Hermandad del Señor de Luren y otros miembros religiosos. La multitudinaria población católica acompaño con rezos y cánticos el acto religioso.

“La vida de cada cristiano no tiene sentido si no tiene configurado a cristo en su interior y ese cristo se configura a través de ese don gratuito que se llama la gracia y el camino de la gracia es a través del camino sacramental (…), Queridos hermanos, lo que no puede ocurrir en esa vida de trato con Jesucristo es que nuestra vida sea doblez, no podemos tener doble vida, una cara para Jesucristo y otra para nosotros, muchas veces no se ejerce la autoridad porque tenemos virtudes públicas con vicios privados y eso no puede ser, eso se llama doblez. Una familia puede tener estabilidad económica, pero carencia moral, donde no hay afecto, ternura, cariño, no hay preocupación, y lo que necesitamos es ser transparentes, ser coherentes, vivir de acuerdo a lo que creemos y la gran bendición del Señor de Luren es que hagamos esa promesa sincera. En todo el trayecto el señor ha recogido oraciones, suplicas, o tal vez miserias, pecados, defectos, odios, el señor solo quiere recoger tus buenos propósitos, tus ganas de una vida diferente, el señor quiere de parte de nosotros un cambio de vida”, dijo.

La celebración de la misa se extendió hasta el mediodía, y por más de una hora los fieles demostraron que su fe es más grande que la ola de calor que se registró en Ica. Los devotos prendían sus velas, cantaban, alzaban sus manos, y mostraban sus emociones hacia el cristo crucificado, que, tras la misa, fue cargado hasta la parte central del patio, donde recibió honores por parte de la Policía Nacional del Perú.

El Señor de Luren hizo su ingreso triunfal a su templo sagrado a las 12:30 del mediodía, acompañado de un masivo fervor religioso y miles de aplausos, que marcaron el fin del primer recorrido procesional del santo iqueño. En tanto, la segunda procesión del patrono de Ica, está programada para el domingo 22 de octubre a partir de las 8:00 de la mañana.

