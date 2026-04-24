Tres años de espera: ahorristas de cooperativa en incertidumbre por devolución de sus fondos en Arequipa

Han pasado tres años desde que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino la cooperativa Selva Alegre en Arequipa, pero para cientos de ahorristas el tiempo no ha significado avances, sino angustia acumulada. Muchos de ellos, adultos mayores, siguen esperando recuperar el dinero que reunieron durante toda una vida de trabajo.

Recién este viernes, tras un proceso de inventario que tomó cerca de seis meses, los administradores temporales designados por la SBS entregan de manera formal toda la documentación y la situación financiera de la cooperativa al liquidador judicial nombrado por el juzgado. Para los afectados, el acto llega tarde.

“La demora es excesiva”, cuestionó el abogado de los socios, al señalar que, pese a que la liquidación de la SBS a la cooperativa ocurrió en marzo de 2023, el proceso se realizó con lentitud y sin resultados concretos para quienes esperan la devolución de sus aportes.

Mientras los trámites se dilatan, la incertidumbre crece. Los ahorristas no saben si recuperarán su dinero y si se dará en su totalidad. La preocupación es mayor porque muchos atraviesan problemas de salud, y algunos incluso han fallecido sin ver resuelto su caso.

De acuerdo con los documentos revisados tras la liquidación, la cooperativa apenas habría dejado 800 mil soles en capital efectivo y unos 112 mil soles en bienes muebles. A ello se suma el inmueble ubicado en la calle La Merced, en el Cercado de Arequipa, valorizado en aproximadamente 11 millones de soles, aunque se advierte que esta tasación podría estar sobreestimada.

El problema es que las obligaciones con los cooperativistas superan ampliamente esos montos. Los ahorros alcanzan los 7 millones 634 mil soles, por lo que la principal esperanza de recuperación recae en la eventual venta del inmueble, a través de un proceso de remate judicial.