En la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco, el equipo demostrativo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó su vuelo de aceptación previo al espectáculo aéreo programado para el fin de semana en la capital.

La exhibición, protagonizada por el F-16 del Viper Demo Team, permitió observar desde la cabina las maniobras de alta precisión que caracterizan a uno de los cazas más emblemáticos del mundo , según imágenes difundidas en redes sociales.

“Desde adentro del Viper (...) En este reel, nos metemos dentro de la cabina del F-16 junto al legendario F-16 Viper Demo Team, capturando cada maniobra, cada G y la precisión que define a uno de los cazas más icónicos del mundo”, se lee en la cuenta de Zona Defensa en “X”.

“Todo listo en Lima… el espectáculo está por comenzar”, se agrega.

La llegada de dos aeronaves F-16 forma parte de la participación estadounidense en el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, organizado por la Fuerza Aérea del Perú como parte de sus actividades de cooperación internacional.

El evento se desarrollará este sábado 25 y domingo 26 de abril, con ingreso libre al público. El evento se iniciará a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m., con acrobacias de vértigo y saltos paracaidistas que pintarán el cielo de colores vibrantes.

Cabe precisar que como antesala, en los últimos días se vienen realizando vuelos de entrenamiento en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas.

El festival incluirá exhibiciones estáticas y demostraciones aéreas con la participación de la Escuadrilla Bicolor, el Viper Demo Team y los paracaidistas “Caballeros Azules”, en un espectáculo que busca acercar la aviación militar a la ciudadanía.

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Video: @ ZDefensa - @ viperdemoteam