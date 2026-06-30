La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) informó que las municipalidades de la región Ica cuentan con un presupuesto superior a S/1,294 millones para este año. Sin embargo, los datos de ejecución presupuestal muestran que, hasta el momento, solo han logrado ejecutar el 31.2% de esos recursos.

Poca inversión en obras

Para César García, economista de REDES, estas cifras evidencian que, más allá de la disponibilidad de recursos, persisten limitaciones de capacidad técnica y coordinación por parte de las autoridades locales, lo que termina retrasando obras y servicios que la población necesita.

El especialista indicó que las municipalidades tienen la competencia exclusiva de ejecutar los proyectos que transforman el día a día de los ciudadanos, como asegurar infraestructura de agua y saneamiento, el asfaltado de vías, la seguridad ciudadana y la mejora física de colegios y postas. Por esta razón, cuando un municipio no ejecuta su presupuesto asignado, estanca la mejora de los servicios más básicos de la comunidad.

“Las municipalidades del país tienen en sus manos el 42% de la inversión pública, equivalente a más de 30 mil millones de soles. Eso las convierte en el actor más importante para el desarrollo de nuestras comunidades. Los recursos están disponibles, pero su ejecución depende de que los gobiernos locales cuenten con capacidades de gestión adecuadas. Esto implica disponer de equipos técnicos que puedan formular y ejecutar proyectos de inversión, gestionar los procesos administrativos y contratar oportunamente los servicios necesarios para que esos recursos se traduzcan en mejoras concretas para la población”, señaló García.

Transporte y vivienda: los sectores que acumulan más dinero sin utilizar

El análisis por sectores revela que los mayores montos de dinero paralizado se concentran en rubros estratégicos para el desarrollo. El caso más crítico en términos absolutos es el sector Transporte, donde las municipalidades mantienen sin ejecutar más de S/244 millones de su presupuesto de S/355 millones. Solo se ha ejecutado el 31.2% del presupuesto para el año. Aunque las pistas y veredas son indispensables para la conectividad regional, la lentitud en el gasto frena el destrabe de estos proyectos urbanos.

La situación es igualmente alarmante en el sector de Vivienda y Desarrollo Urbano. De los más de S/140 millones asignados para planificar las ciudades y mejorar el entorno de los barrios, las comunas locales han dejado sin ejecutar más 106 millones. Solo se ha ejecutado el 24.2% del presupuesto para el año. Esta falta de dinamismo se traduce de forma directa en el descuido de parques, plazas y espacios comunes que las familias iqueñas necesitan.

“El desarrollo social integral solo es posible cuando el Estado cumple de manera eficiente su función de proveer servicios esenciales. Cuando vemos que el dinero está asegurado en las cuentas de los municipios pero no se gasta, lo que se ve afectada es la calidad de vida de las familias iqueñas. Detrás de cada sol que no se ejecuta hay una familia que sigue esperando agua potable, una pista sin asfaltar o un colegio que no se repara”, explicó García.

Las municipalidades de Ica con menor ejecución

Al fondo de la tabla aparecen los distritos con los avances más bajos de toda la región. La Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario registra apenas el 2,7% de ejecución: de un presupuesto de S/2 millones 50 mil solo ha gastado S/55 mil 500. Subtanjalla no está lejos, con un avance del 5,2% sobre un presupuesto de casi S/15 millones. Paracas ejecutó solo el 5,6% de sus S/20,4 millones disponibles.

Pero el impacto más grande en términos absolutos está en las capitales provinciales. La Municipalidad Provincial de Ica tiene un presupuesto de 114 millones de soles y solo ha ejecutado el 19,4%, dejando paralizados más de 92 millones.

Ante este escenario, García señaló que la solución de fondo pasa por fortalecer urgentemente la capacidad de gestión de las municipalidades a través de la meritocracia.

“Para que la inversión pública llegue oportunamente a la población, los municipios necesitan equipos técnicos estables y especializados. Esto supone contar con profesionales que permanezcan más allá de cada gestión y que puedan formular expedientes de calidad, dar seguimiento a las obras y ejecutar el presupuesto dentro de los plazos previstos. La continuidad de estos equipos permite que los proyectos avancen sin empezar de cero cada pocos años y que los recursos se traduzcan en servicios y obras para los ciudadanos”, concluyó el especialista de REDES.

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