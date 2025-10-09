El colectivo artístico Ica de Color llevó a cabo una jornada muralista en distintos puntos de la ciudad, con un objetivo claro: crear conciencia sobre el maltrato animal y promover una cultura de respeto hacia los animales.

Arte con causa

A través de coloridas obras plasmadas en muros públicos, artistas locales unieron talento y compromiso para enviar un mensaje directo: ¡No al maltrato animal!

“Queríamos que el arte también sea una forma de educar, de invitar a la reflexión. Los animales no pueden hablar, pero estos murales pueden hablar por ellos”, señalaron los organizadores del colectivo.

Los murales muestran escenas cotidianas de afecto entre personas y animales, así como mensajes de empatía, protección y responsabilidad. La intervención se realizó gracias al apoyo de vecinos, voluntarios y donantes que aportaron con insumos y alimentos durante las jornadas de pintura.

“Estos trabajos no solo embellecen nuestras calles. También nos recuerdan que compartimos el mundo con otros seres que merecen cuidado y dignidad”, expresaron los artistas participantes.

Desde el colectivo Ica de Color destacaron que este tipo de expresiones artísticas buscan generar impacto más allá de lo visual. La campaña apunta a fomentar valores como la empatía, la convivencia responsable con los animales y la denuncia frente al maltrato.

