Una tragedia sacudió a una familia en el sector de La Tierra Prometida la noche del sábado, cuando una niña de apenas 3 años, identificada con las iniciales A.M.C.V., murió luego de atragantarse con un pedazo de carne mientras cenaba junto a su familia.

Pérdida dolorosa

La menor, natural de Huánuco al igual que sus padres, sufrió la obstrucción de su vía respiratoria de manera repentina, provocando desesperación entre sus familiares, quienes de inmediato la trasladaron al Hospital Regional de Ica.

En el nosocomio, el personal médico logró extraer el alimento que impedía la respiración de la pequeña; sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y la menor llegó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento minutos después.

Hasta el cierre de este informe, el cuerpo de la menor fue retirado de la morgue central de Ica para ser trasladado a su tierra natal en Huánuco, donde recibirá cristiana sepultura. Las autoridades hicieron un llamado a reforzar las medidas de prevención en menores durante la alimentación, dada la frecuencia con la que ocurren este tipo de emergencias.

VIDEO RECOMENDADO