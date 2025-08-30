La tragedia golpeó a una familia iqueña luego de que el pequeño Neithan, de apenas 5 años, resultara con quemaduras de consideración en gran parte de su cuerpo tras un accidente doméstico. El menor se encuentra internado en el Hospital Regional de Ica, donde ya fue sometido a una primera cirugía, y los médicos evalúan la posibilidad de trasladarlo a Lima para recibir atención especializada en cirugía plástica infantil.

Esperanza viva

El accidente ocurrió la noche del miércoles cuando, en medio de la espera de su padre para cenar, una jarra con agua hirviendo cayó accidentalmente sobre el niño mientras jugaba con su hermano menor. Su madre, Nicole Sánchez, relató entre lágrimas que intentó auxiliarlo de inmediato, pero las lesiones fueron tan graves que debió trasladarlo de urgencia a una posta de salud y luego al hospital regional, donde ingresó directamente a la sala de operaciones.

Actualmente, Neithan permanece hospitalizado en el área de pediatría, con diagnóstico reservado. Según indicó su madre, los médicos le han advertido que, dependiendo de la evolución de sus heridas, podría ser derivado a un hospital en Lima para recibir atención más compleja. El menor sufre quemaduras en el abdomen, estómago, miembros superiores e inferiores, lo que ha generado que requiera medicación constante y cuidados permanentes.

La familia, proveniente del distrito de Ocucaje, atraviesa momentos de profunda angustia no solo por la salud del niño, sino también por los gastos que implica el tratamiento. Aunque el menor cuenta con la cobertura del SIS, este seguro no cubre en su totalidad medicamentos, cremas especiales ni el traslado a la capital, por lo que sus padres solicitan apoyo solidario a la ciudadanía.

Él me dice que no quiere morir y yo le aseguro que saldrá adelante. No tengo familia en Lima y todo lo que venga será un reto, pero confiamos en el apoyo de la gente de buen corazón”, expresó en entrevista.

El pequeño, además, es recordado en su distrito por su participación en la academia municipal de fútbol de Santiago, donde integró la categoría Sub-6, con la que logró salir campeón en recientes torneos locales. Sus entrenadores y compañeros también se han sumado a los pedidos de ayuda, destacando su entusiasmo por el deporte y sus ganas de crecer en el fútbol.

Para quienes deseen colaborar, se ha puesto a disposición el número de Yape 964145685, a nombre de Nicole Sánchez Castilla, madre de Neithan. “Hoy por él, mañana por ti”, repiten familiares, vecinos y amigos que se han unido a esta campaña solidaria para darle al pequeño una esperanza de recuperación.

