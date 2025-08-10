El Dr. Gino Barnuevo, representante de la Notaría Barnuevo Cuéllar, alertó públicamente sobre la existencia de perfiles falsos en redes sociales y números de WhatsApp que estarían suplantando la identidad de la notaría para ofrecer trámites online fraudulentos.

Perfiles falsos

“Estamos muy preocupados por este tema. Hemos denunciado estas páginas falsas en Facebook, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta por parte de la plataforma. Solo nos queda advertir a la ciudadanía que existen personas inescrupulosas usando el nombre de la Notaría Barnuevo”, expresó el Dr. Barnuevo.

El caso fue detectado luego de que un ciudadano alertara a la notaría sobre una supuesta gestión ofrecida a través de un número ajeno a la institución. “Un cliente se comunicó con nosotros para verificar una oferta que recibió, y ahí detectamos que estaban usando un número falso. Le pasaron un WhatsApp que no es nuestro. Están haciendo uso de nuestro nombre para estafar”, agregó.

Entre los perfiles falsos identificados se encuentran: WhatsApp: 907 679 925, bajo el nombre de “Barnuevo Cuéllar Notaría Autorizada”. Facebook: “Notaría Barnuevo Cuéllar Sunarp”. Además, se ha advertido que estos perfiles solicitan pagos mediante la plataforma Yape a nombre de Luis A. Arias C., persona que no tiene vínculo alguno con la notaría.

El Dr. Barnuevo fue enfático en aclarar que la Notaría Barnuevo Cuéllar no realiza trámites en línea. Todos los procedimientos, incluyendo sucesiones intestadas, deben iniciarse y desarrollarse de manera presencial en la sede notarial, ubicada en Av. Matías Manzanilla 519, Ica.

“En nuestra notaría, el trámite comienza cuando el ciudadano se comunica con nosotros para consultar. Le enviamos los requisitos y lo derivamos al abogado especializado, quien brinda la asesoría adecuada. Pero siempre es necesario que el cliente acuda personalmente, firme documentos y entregue la documentación correspondiente. Sin esto, no hay trámite. Si le ofrecen hacer todo virtualmente, eso es una estafa”, advirtió.

La notaría también recalcó que no cuenta con sucursales, conforme lo establece la ley, por lo que cualquier otra oficina o contacto que use su nombre es falso.

Finalmente, el Dr. Barnuevo hizo un llamado a las autoridades para tomar acciones frente a este tipo de delitos informáticos, y pidió a la ciudadanía tener máxima precaución para evitar caer en estafas.

