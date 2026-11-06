La exposición prolongada a los rayos ultravioleta representa un riesgo para la salud de la población, especialmente en regiones como Ica, donde los niveles de radiación solar han alcanzado índices UV de hasta 14, considerados extremadamente altos, mientras que las temperaturas superan los 37 grados. Ante este escenario, el oncólogo del Hospital Santa María del Socorro, doctor Joao Reyes, exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de protección para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Prevención ante la radiación solar

Durante una entrevista, el especialista explicó que una de las principales recomendaciones para prevenir esta enfermedad es evitar exponerse directamente a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad, comprendidas entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En caso de que las personas necesiten salir, recomendó aplicarse protector solar entre 30 y 45 minutos antes de exponerse al sol. Precisó que estos productos deben tener un factor de protección superior a 50 y ser adecuados para la protección dermatológica. Además, indicó que su aplicación debe renovarse cada dos horas, debido a que el sudor disminuye progresivamente su efectividad. Si las personas acuden a la playa o a una piscina, señaló que la reaplicación debe realizarse cada 45 minutos.

El especialista también destacó la importancia de utilizar prendas con protección contra los rayos ultravioleta, sombreros de ala ancha y lentes de sol que cuenten con filtros adecuados. Uno de los aspectos que llamó la atención del oncólogo fue la exposición solar durante la infancia, debido a que el daño ocasionado por los rayos ultravioleta se acumula con el paso de los años.

Reyes explicó que el cáncer de piel no aparece necesariamente de manera inmediata después de una exposición solar, sino que puede desarrollarse como consecuencia del daño acumulado durante periodos prolongados.

El médico señaló que una protección insuficiente durante los primeros años puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de piel a partir de los 30 años.

Por otro lado, el oncólogo alertó sobre los riesgos de las altas temperaturas y los posibles golpes de calor, especialmente en adultos mayores y personas vulnerables. Explicó que esta emergencia se presenta cuando la temperatura corporal alcanza o supera los 39 grados centígrados, pudiendo ocasionar desvanecimientos, pérdida de conciencia, mareos, debilidad, desorientación y deshidratación.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO