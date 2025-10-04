El caserío de Orongocucho, ubicado en el distrito de Yauca del Rosario (Ica), finalmente cuenta con señal gratuita de televisión y radio, tras la instalación de una antena satelital que permite el acceso a estos servicios en una zona históricamente desconectada.

Acceso gratuito

El proyecto fue ejecutado por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, como parte de un plan de modernización tecnológica en zonas rurales. La nueva infraestructura incluye una antena parabólica en banda Ku, conectada al satélite EUTELSAT 117, además de cableado, receptor satelital y demás componentes técnicos que aseguran una señal estable y de buena calidad.

Con esta instalación, las familias de Orongocucho pueden acceder a contenidos culturales, educativos e informativos en alta definición. El servicio no requiere pago, lo que representa un avance significativo para una comunidad que, hasta ahora, no contaba con medios de comunicación tradicionales.

La instalación se enmarca dentro del plan regional de mejora de estaciones de televisión administradas por el Gobierno Regional de Ica, con el objetivo de llevar señal estatal a más comunidades y promover la inclusión digital.

