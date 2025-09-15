Luego de años con conectividad limitada, el distrito de Cabildo, en la provincia de Palpa, ahora cuenta con acceso estable a señal de televisión y radio, tras la instalación de una moderna antena satelital por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica.

Moderno sistema

La intervención forma parte de una estrategia regional para reducir la brecha digital en zonas rurales y mejorar el acceso a contenidos públicos. Con la nueva infraestructura, los vecinos pueden acceder a programación educativa, cultural e informativa, que hasta hace poco era inaccesible en la zona.

El sistema instalado incluye una antena parabólica en banda Ku, un receptor satelital de última generación y cableado especializado, todo orientado al satélite EUTELSAT 117. Esta tecnología permite recibir cinco señales en alta definición, ofreciendo una conexión estable en un área históricamente desatendida.

Esta acción se enmarca en un plan de modernización que busca mejorar la cobertura en las 24 estaciones de televisión administradas por el Gobierno Regional de Ica.

