Tras años de limitada conectividad, los pobladores del centro poblado San José de Curis, en el distrito de Yauca del Rosario, ya pueden acceder a señal de televisión y radio, tras la instalación de un sistema de recepción satelital.

Tecnología en la zona

Con esta mejora tecnológica, los vecinos ahora pueden sintonizar televisión y radio, accediendo a contenidos educativos, culturales e informativos que durante mucho tiempo estuvieron fuera de su alcance.

La instalación del sistema estuvo a cargo de un equipo técnico especializado que implementó antenas, cableado Heliax, transmisores, moduladores y un nuevo plato parabólico orientado al satélite en banda Ku, lo que garantiza una señal estable y de calidad.

Este avance forma parte de un convenio entre el Gobierno Regional de Ica y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y busca reducir la brecha digital y comunicacional en zonas rurales de la región.

