Un promedio de 100 pacientes oncológicos de la región Ica viene recibiendo tratamiento de radioterapia de manera gratuita tras el convenio suscrito entre el Hospital Regional de Ica y la Clínica Radioterápica Ica, lo que permite que personas diagnosticadas con cáncer accedan a atención especializada sin necesidad de viajar a la capital.

Contra el cáncer

El servicio está dirigido a pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) con diagnóstico de cáncer de mama y cáncer colorrectal, quienes reciben radioterapia conformacional en técnica 3D, considerada una de las alternativas terapéuticas de alta precisión para combatir esta enfermedad.

La continuidad del tratamiento es posible tras una transferencia de S/789 mil 300 gestionada ante el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), financiamiento que garantiza la prestación del servicio especializado en la región.

De acuerdo con la información proporcionada por el Hospital Regional de Ica, desde noviembre del año pasado los pacientes vienen siendo atendidos de forma continua en la Clínica Radioterápica Ica, evitando interrupciones en su tratamiento.

Uno de los principales beneficios de esta estrategia es que los pacientes ya no necesitan ser derivados a Lima para recibir radioterapia, situación que anteriormente implicaba largos desplazamientos y elevados gastos para las familias.

Con la atención en Ica, los pacientes reducen considerablemente los costos de transporte, hospedaje y alimentación, además de evitar el desgaste físico que representan los constantes viajes durante el proceso de tratamiento.

La radioterapia constituye uno de los principales tratamientos contra el cáncer, ya que utiliza radiación de alta precisión para destruir células cancerosas o impedir su crecimiento, contribuyendo a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

La disponibilidad de este servicio en la región representa un avance en la descentralización de la atención oncológica, al acercar procedimientos de alta complejidad a la población iqueña y facilitar el acceso oportuno a terapias especializadas.

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