Una tensa jornada se vivió en las afueras de la institución educativa Micaela Bastidas Puyucahua del distrito de La Tinguiña, luego de que un grupo numeroso de padres de familia realizara una protesta exigiendo la separación inmediata de una docente acusada de presunto maltrato psicológico contra varios estudiantes.

Padres indignados

De acuerdo con los manifestantes, la maestra Elvia Carlos Paucar, habría incurrido en reiteradas conductas de humillación, insultos y discriminación hacia los alumnos de los grados superiores de secundaria. Varios padres aseguran contar con pruebas, como audios y denuncias presentadas ante la comisaría y el Ministerio Público, sin que hasta la fecha se haya tomado una medida definitiva. “Tenemos ocho denuncias y la UGEL no hace nada”, declaró una madre visiblemente afectada.

Durante la manifestación, el ambiente se tornó violento cuando un grupo de familiares y allegados de la docente intentó ingresar al colegio, lo que generó empujones, gritos y conatos de enfrentamiento entre los dos bandos. Las cámaras de seguridad y testigos registraron momentos de gran tensión, mientras los agentes del orden formaban un cordón para proteger la integridad de la profesora y restablecer el orden en la zona.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), Arnold Cuadros, manifestó que las denuncias contra la docente no son recientes, sino que se arrastran desde años anteriores. “Cada vez que se presenta una queja, el caso termina archivado. Los padres estamos cansados de este abuso. Nuestros hijos merecen respeto”, sostuvo el dirigente, quien pidió la intervención inmediata de la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI).

Asimismo, algunas madres denunciaron públicamente haber sido agredidas durante la protesta y señalaron que la docente habría traído personas ajenas al colegio para amedrentar a quienes exigían justicia. “Nos han golpeado, nos han insultado. Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto, esto no puede seguir así”, expresó una de las manifestantes mostrando lesiones en su brazo.

Debido a la tensa situación provocada por la manifestación, la docente tuvo que ser retirada y resguardada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y por personal de Serenazgo de La Tinguiña, con el fin de evitar mayores incidentes en el lugar.

