Más de 30 niños del Programa de Intervención Temprana (PRITE) María Montessori esperan desde hace varios años la ejecución del proyecto de construcción de su propia infraestructura.

Obra paralizada

La mañana del viernes, un grupo de padres de familia llegó hasta el frontis del Gobierno Regional de Ica para exigir que se acelere la obra, ya aprobada y con presupuesto asignado, pero que hasta ahora no se concreta.

Según los padres, los ambientes son reducidos y no cuentan con el espacio ni los recursos suficientes para brindar terapias especializadas a los pequeños, quienes requieren atención prioritaria.

Los padres recordaron que existe un terreno en la urbanización San Carlos destinado para la construcción del nuevo local y que incluso se aprobó un presupuesto de más de 2 millones y medio de soles. Sin embargo, pese a que el expediente técnico ya está elaborado, no se ha dado inicio a la obra. “Son casi diez años esperando. Nuestros hijos merecen un lugar digno para aprender y desarrollarse”, señalaron.

Los padres indicaron que la falta de infraestructura limita no solo la atención a los 34 niños actualmente matriculados, sino también a decenas de menores que permanecen en lista de espera o que no reciben terapia por falta de espacio y personal.

