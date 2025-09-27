Más de 30 niños del Programa de Intervención Temprana (PRITE) María Montessori esperan desde hace varios años la ejecución del de construcción de su propia .

Obra paralizada

La mañana del viernes, un grupo de padres de familia llegó hasta el frontis del Gobierno Regional de Ica para exigir que se acelere la obra, ya aprobada y con presupuesto asignado, pero que hasta ahora no se concreta.

Según los padres, los ambientes son reducidos y no cuentan con el espacio ni los recursos suficientes para brindar terapias especializadas a los pequeños, quienes requieren atención prioritaria.

Los padres recordaron que existe un terreno en la urbanización San Carlos destinado para la construcción del nuevo local y que incluso se aprobó un presupuesto de más de 2 millones y medio de soles. Sin embargo, pese a que el expediente técnico ya está elaborado, no se ha dado inicio a la obra. “Son casi diez años esperando. Nuestros hijos merecen un lugar digno para aprender y desarrollarse”, señalaron.

Los padres indicaron que la falta de infraestructura limita no solo la atención a los 34 niños actualmente matriculados, sino también a decenas de menores que permanecen en lista de espera o que no reciben terapia por falta de espacio y personal.

