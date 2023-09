Una masiva protesta se desarrolló en los exteriores de la institución educativa, Nuestra Señora de Las Mercedes, donde decepcionados padres denunciaron que se ha vulnerado el derecho a una educación de calidad para sus menores hijas, quienes por siete meses llevan clases remotas, con escasos aprendizajes y afectación emocional. Las estudiantes no retornan a su sede educativa debido a que una obra de cerco perimétrico y cobertura solar tiene más de tres meses de retraso y con decenas de observaciones que no han sido subsanadas oficialmente.

No aprenden

En el emblemático colegio iqueño se han matriculado 2300 escolares de educación secundaria, quienes desde marzo pasado estudian bajo la virtualidad, ya que la renovación del cerco perimétrico, portada y espacio deportivo, donde se invierte un millón 727 mil 96 soles, a cargo del contratista CESBA Ingenieros Contratistas Generales SAC, debió ser culminada el 22 de mayo último, sin embargo, hasta la actualidad no es entregada, y tiene 60 observaciones que no han sido levantadas oficialmente.

Frente a ello, el jueves 7 de setiembre, la Dirección Regional de Educación de Ica, tras un acuerdo con representantes del colegio y la empresa ejecutora, informó que las clases presenciales iniciarían el lunes 11 de setiembre, sin embargo ante el lento avance en la subsanaciones de las observaciones, la institución educativa informó que las menores debían acudir a clases semipresenciales al colegio Antonia Moreno de Cáceres y al instituto Catalina Buen Día de Pecho, situación que fue rechazada por los padres de familia, quienes ayer realizaron un plantón en la sede escolar.

”Mi hija tiene mucho estrés, hemos conversados con otros padres y algunas niñas solo tienen celular pero no computadora, otras menores no tienen teléfonos y no se está garantizando el acceso a la educación. Las niñas también tienen problemas psicológicos por el alto estrés, muchas ya necesitan lentes por tantos meses de virtualidad, se están burlando de las estudiantes”, declaró Vilma Pacheco, madre de familia.

Los padres indicaron que decenas de estudiantes vienen desde Salas, La Tinguiña, Parcona, Subtanjalla y otros distritos, por lo que enviar a sus hijas a otra sede escolar más lejana, les afecta económicamente, además que algunas menores son enviadas solas y temen por la seguridad de las adolescentes. Mostraron su preocupación ya que en el año 2020 y 2021 en el contexto de la pandemia por la COVID-19 sus hijas se educaron de manera remota, solo en el año 2022 pudieron regresar a las aulas. Sin embargo, este año 2023 continúan en las clases virtuales que ha originado un bajo rendimiento escolar, sobre todo en las menores que cursan el quinto año de educación secundaria, quienes, con los bajos aprendizajes, afrontarían exámenes para institutos y universidades.

Tras una reunión entre el director de la DRE Ica, Gustavo Céspedes, el director de la UGEL Ica, Carlos Cuarite, y la directora del colegio Nuestra Señora de las Mercedes, Olga Mendoza, y los padres de familia, acordaron que las menores continuarán 15 días más en la modalidad remota y no deberán ir a otras instituciones, además se conformó una comisión de seguimiento con la finalidad que se levanten las observaciones en el más breve plazo. Los padres solicitaron que interceda el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y directivos del Ministerio de Educación.

