El proyecto del parque recreativo de Fonavi La Angostura II etapa, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica, viene ingresando a su etapa final de acabados, consolidándose como una de las obras de mayor impacto urbano en la zona en los últimos años.

Modernización en la zona

La intervención se desarrolla sobre un terreno que, según vecinos del sector, durante años permaneció como un espacio en estado de abandono y utilizado como arenal. Hoy, tras la ejecución del proyecto, el área viene transformándose en un complejo recreativo destinado al uso familiar, deportivo y cultural.

La obra es resultado de una articulación entre el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con una inversión que supera los 8 millones de soles, según datos del proyecto. Las autoridades destacan que esta intervención busca recuperar espacios públicos y dotarlos de infraestructura moderna para beneficio de la población.

Entre los componentes principales del proyecto se contempla la implementación de una ciclovía perimetral, un skatepark y losas multiusos destinadas a la práctica de diversas disciplinas deportivas, principalmente orientadas a niños y jóvenes del distrito.

Asimismo, el parque contará con un anfiteatro destinado a actividades culturales y eventos públicos, una zona cívica para encuentros comunitarios y un mirador panorámico que permitirá apreciar el valle iqueño, convirtiéndose en un nuevo atractivo urbano del sector.

El proyecto también incluye la construcción de un gimnasio al aire libre, áreas recreativas diseñadas para el esparcimiento familiar y zonas seguras para el uso de niños. A ello se suma la instalación de iluminación LED de alta potencia, un cerco perimétrico de seguridad y un diseño urbano abierto que busca integrar accesibilidad y ordenamiento del espacio.

De acuerdo con los responsables de la obra, la finalidad del proyecto es elevar la calidad de vida de cientos de familias de la zona, promoviendo espacios adecuados para la recreación, el deporte y la convivencia social. En ese sentido, se espera que el parque se convierta en un nuevo punto de referencia para actividades comunitarias en el distrito.

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