Un nuevo espacio público se perfila como uno de los proyectos urbanos más ambiciosos del distrito de San Juan Bautista. Se trata del parque recreativo que se construye en Fonavi La Angostura II Etapa, una obra impulsada de forma conjunta por el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Distrital, con una inversión superior a los 8 millones de soles.

Moderna infraestructura

El proyecto contempla la creación de múltiples espacios diseñados para el deporte y la recreación: ciclovía, zona cívica, skatepark, área infantil, anfiteatro, mirador y una losa multiusos. También se han considerado servicios higiénicos y un área de estacionamiento para facilitar el acceso de las familias.

El parque está diseñado especialmente para beneficiar a niños y jóvenes de la zona, ofreciendo un lugar seguro para la práctica deportiva y el esparcimiento. Como medida adicional, se instalará un sistema de iluminación moderna y cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad.

El ingeniero Óscar Mendoza, residente del proyecto, informó que la obra ya presenta un avance del 30 %. Según indicó, los trabajos se están ejecutando de acuerdo al expediente técnico y dentro del cronograma previsto, con el objetivo de garantizar la calidad de la infraestructura.

