El exdirector del colegio San Luis Gonzaga, Dr. Pedro Falcón Guerra, salió públicamente a responder a las observaciones formuladas por la Contraloría sobre la administración de recursos, contratos y bienes de la institución.

Conferencia de prensa

Durante una conferencia de prensa, Falcón sostuvo que no pretende cuestionar la labor fiscalizadora de la Contraloría, sino la manera en que se habría desarrollado el procedimiento y, principalmente, la falta de precisión respecto de los hechos atribuidos a cada responsable.

“No nos oponemos a los actos de control. Estamos nosotros cuestionando la forma, el respeto al debido procedimiento, el derecho a defensa, que son valores fundamentales”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos del exdirector estuvo dirigido al contenido del informe de control. Según Falcón, el documento aborda diferentes periodos y gestiones sin establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada funcionario.

El exdirector sostuvo que no corresponde atribuirle automáticamente hechos registrados durante otros periodos administrativos. “Si ustedes ven ahí la documentación, la Contraloría es muy genérica. Habla del 2021 al 2024, tú buscas el que te corresponde”, expresó.

Otro de los puntos que abordó estuvo relacionado con los ingresos provenientes de los alquileres y los pagos adelantados realizados por algunos inquilinos de la I.E. durante la pandemia. Explicó que durante los años 2020 y 2021 numerosos establecimientos permanecieron cerrados debido a las restricciones sanitarias, pese a que algunos ya habían realizado pagos adelantados.

Según su versión, esos pagos no fueron necesariamente devueltos, sino que se consideraron para periodos posteriores. Ante las observaciones de la Contraloría sobre posibles beneficios otorgados a los inquilinos, Falcón rechazó que se haya tratado de favorecerlos de manera indebida.

El exdirector concluyó señalando que respetará las investigaciones y que espera que el caso sea analizado considerando la documentación correspondiente, el periodo en que ocurrieron los hechos y la responsabilidad individual de cada funcionario.

EL DATO: Contraloría indicó un perjuicio económico de S/1.4 millones por deficiencias en alquiler de 21 inmuebles y otros, entre el 2021 y 2024.

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