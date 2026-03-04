El director de Estadística e Información Agraria de la Dirección Regional Agraria de Ica, Jimmy Risco, informó sobre los perjuicios sufridos por pequeños agricultores afectados por desbordes y huaicos en los distritos de Ocucaje, Santiago, Los Molinos y Yauca, quienes se mantienen a la espera de que se reconozcan oficialmente los daños y se concrete el apoyo correspondiente.

Pérdidas agrícolas

El funcionario precisó que las agencias agrarias vienen realizando evaluaciones de campo y actualizando información que es remitida al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Indicó que en algunos sectores el acceso fue limitado inicialmente por la emergencia, lo que retrasó el levantamiento de datos, aunque aseguró que las cifras se encuentran en constante actualización.

Respecto al Seguro Agrícola Catastrófico, explicó que no se trata de un bono específico por desbordes, sino de un mecanismo activo durante todo el año que se activa cuando un desastre contemplado en la directiva ocasiona pérdida de cosecha. Señaló que actualmente la aseguradora RIMAC, ganadora de la licitación para este periodo, es la encargada de evaluar los daños reportados y determinar si procede la cobertura.

Risco aclaró que el seguro cubre pérdida de producción, pero no contempla preparación de terrenos ni daños en etapa de post cosecha, lo que ha generado preocupación en distritos como Ocucaje, donde varios agricultores habían invertido en arado y acondicionamiento de sus parcelas antes del desborde. No obstante, indicó que se han elevado informes solicitando que en futuras directivas se consideren estas realidades.

Finalmente, el funcionario recordó que el acceso al seguro es gratuito y exhortó a los pequeños agricultores a reportar formalmente sus pérdidas en las agencias agrarias. Añadió que también existe un seguro cofinanciado, que cubre créditos agrícolas ante desastres, como alternativa adicional para quienes acceden a financiamiento formal.

