El desierto no detiene la devoción. Miles de peregrinos han comenzado a llenar el santuario de Yauca en una de las expresiones religiosas más significativas del sur peruano: la festividad en honor a la Virgen del Rosario, una tradición que se remonta a inicios del siglo XVIII y que sigue convocando multitudes.

Masiva devoción

Durante más de una semana, los fieles han participado en novenas, rezos colectivos y caminatas desde distintos puntos de la región. El sábado fue, sin duda, uno de los días más intensos. Las llamadas “vírgenes altareras” —la Virgen del Rosario de Tallamana, la Virgen del Carmen de Yajasi, la Virgen Dolorosa de Los Aquijes y la Virgen del Rosario de Pachacútec— llegaron en procesión al santuario, acompañadas por la masiva devoción.

Se calcula que más de tres mil personas se desplazaron ayer por la ruta del desierto. Algunos caminaron más de 15 kilómetros bajo el sol iqueño. Otros, en grupos familiares o con amigos, hicieron del recorrido una mezcla de sacrificio, promesa y encuentro espiritual.

La jornada continuó hasta la medianoche con la misa de vísperas y la tradicional quema de castillo, una costumbre que convierte la plaza en un espectáculo de luces y música religiosa.

Hoy domingo 5 de octubre, a las 11 de la mañana, se celebra la esperada misa central. Por la tarde, a las 5, la imagen de la Virgen del Rosario de Yauca saldrá en procesión por los alrededores del santuario, acompañada por cantos, bandas y plegarias. En la noche, la tradicional rifa pondrá fin a un día marcado por el fervor popular.

Las celebraciones no terminan ahí. El próximo domingo 12 de octubre se realizará la misa de octavario, que marca el cierre oficial de esta festividad que combina fe, historia y tradición viva.

Cabe señalar que, el origen del culto se remonta al año 1701, cuando, según los relatos locales, fue encontrada una pequeña escultura de la Virgen en medio del desierto. Desde entonces, la figura de la Virgen del Rosario de Yauca ha sido símbolo de protección y consuelo para generaciones enteras de creyentes en Ica y otras regiones del país.

