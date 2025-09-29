Ante el incremento del flujo de personas hacia el santuario de Yauca, en el marco de las festividades religiosas en honor a la Virgen del Rosario de Yauca, la Dirección Regional de Salud de Ica (DIRESA) ha movilizado brigadas médicas y personal de salud para brindar atención a los peregrinos.

Atención a devotos

El operativo se realiza a través del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, en coordinación con la Red de Salud Ica, y contempla la instalación de puntos de atención, ambulancias y personal médico capacitado a lo largo de la ruta hacia el santuario.

El plan estará vigente del 25 de setiembre al 5 de octubre, periodo en el que miles de fieles llegan caminando o en transporte hacia este centro de devoción, ubicado en el distrito de Yauca del Rosario.

El despliegue busca prevenir emergencias de salud, garantizar una atención oportuna y dar respuesta inmediata en caso de deshidratación, golpes de calor, lesiones por largas caminatas u otras eventualidades que puedan surgir durante las celebraciones religiosas.

Cabe señalar que las novenas a la venerada imagen continúan hasta el 4 de octubre, ese mismo día llegarán miles de personas trasladando a las vírgenes altareras asimismo por la noche en la peregrinación.

El domingo 5 se celebrará la misa de fiesta a las 11:00 a.m. y por la tarde, a las 5:00 p.m., se realizará la procesión de la Virgen del Rosario de Yauca por los alrededores de la plazuela, un recorrido cargado de emoción, música y plegarias, acompañado por multitud de fieles.

